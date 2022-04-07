07 апреля 2022, 19:20

Власти Карабудахкентского района подтвердили гибель контрактника на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гранатометчик Шамиль Шихшабеков погиб в ходе спецоперации на Украине. С ее начала власти подтвердили гибель там как минимум 71 военного из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", старшие сержанты Назим Алиев и Абдул-Маджит Исмаилов из сел Рутульского района погибли в спецоперации на Украине, сообщила администрация района.

21 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине погиб рядовой, гранатомётчик, контрактник военной службы Шамиль Шихшабеков, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района.

Шихшабекову было 30 лет, он родился на Ставрополье, его родители родом из села Какашура Карабудахкентского района. Служил по контракту в батальоне морской пехоты Каспийской флотилии. У него осталась супруга, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Похороны военнослужащего состоялись в поселке Манас Карабудахкентского района. Районные власти выразили соболезнования семье, родным, близким погибшего, указано в сообщении. 

6 апреля о гибели Шихшабекова сообщил Telegram-канал издания "Черновик" 

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 71 уроженца Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине", "Авиационная ракета упала на жилой дом в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 апреля 2022, 18:25

07 апреля 2022, 17:45

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