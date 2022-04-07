Власти Рутульского района сообщили о гибели двух военных на Украине

07 апреля 2022, 15:59

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Старшие сержанты Назим Алиев и Абдул-Маджит Исмаилов из сел Рутульского района погибли в спецоперации на Украине. С ее начала власти подтвердили гибель не менее 70 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военный Расул Рустамов из села Гуми Табасаранского района погиб на Украине, сообщила администрация района.

Сегодня в селе Хлют Рутульского района Дагестана прошли похороны старшего сержанта контрактной службы, заместителя командира взвода-командира отделения взвода разминирования, роты разминирования 45-й гвардейской инженерной бригады Западного военного округа Назима Алиева, погибшего на Украине, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Ранее власти района сообщили о гибели уроженца села Хнюх, старшего сержанта Абдул-Маджита Исмаилова, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Исмаилов с 2014 года служил по контракту, у него остались жена и двухлетняя дочь. "Посмертно представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 24 марта.

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 70 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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