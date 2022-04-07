Назим Алиев. Cкриншот https://t.me/rutulskiy_rayon05R/176?single

07 апреля 2022, 15:59

Власти Рутульского района сообщили о гибели двух военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старшие сержанты Назим Алиев и Абдул-Маджит Исмаилов из сел Рутульского района погибли в спецоперации на Украине. С ее начала власти подтвердили гибель не менее 70 военных из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", военный Расул Рустамов из села Гуми Табасаранского района погиб на Украине, сообщила администрация района.

Абдул-Маджит Исмаилов.Скриншот https://t.me/rutulskiy_rayon05R/63Сегодня в селе Хлют  Рутульского района Дагестана прошли похороны старшего  сержанта контрактной службы, заместителя командира взвода-командира отделения  взвода разминирования, роты разминирования 45-й гвардейской инженерной бригады Западного военного округа Назима Алиева, погибшего на Украине, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Ранее власти района сообщили о гибели уроженца села Хнюх, старшего сержанта Абдул-Маджита Исмаилова, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Исмаилов с 2014 года служил по контракту, у него остались жена и двухлетняя дочь. "Посмертно представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 24 марта. 

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 70 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Погибший на Украине доброволец похоронен в Грузии", "Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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