Власти Табасаранского района сообщили о гибели военного на Украине

05 апреля 2022, 15:31

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Военный Расул Рустамов из села Гуми Табасаранского района погиб на Украине, сообщила администрация района. С начала военной операции стало известно о гибели там не менее 68 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Дербентского района Дагестана сообщила, что на Украине погиб уроженец села Митаги-Казмаляр Ровшан Магомедов.

В ходе выполнения специальной военной операции на Украине погиб 35-летний уроженец села Гуми Табасаранского района Расул Рустамов. После школы он окончил Дагестанский государственный университет по специальности педагог профессионального обучения. С 2014 служил в Гудермесе старшим стрелком – пулеметчиком. Погиб Рустамов 24 марта в городе Мелитополь Запорожской области Украины, сообщила сегодня администрация Табасаранского района.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, районная администрации и депутаты выразили соболезнования семье и родственникам Расула Рустамова. У него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 68 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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