Контрактник Ровшан Магомедов. Скриншот https://t.me/glava_derbent_rayona/101?single

04 апреля 2022, 20:29

Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник Ровшан Магомедов из Дербентского района погиб на Украине, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там не менее 67 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Ботлихского района Дагестана сообщила, что на Украине погиб уроженец села Муни Ботлихского района Магомед Магомедов.

Скриншот сообщения в Telegram-канале главы Дербентского района от 04.04.2022, https://t.me/glava_derbent_rayona/101?single.При проведении специальной военной операции на Украине погиб  житель села Митаги-Казмаляр Ровшан Магомедов, служивший по контракту  в Каспийской флотилии. У него остались жена и трое детей, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

Он посетил родителей погибшего и выразил им соболезнования. "Приношу искренние соболезнования родным и близким, от имени главы республики Дагестан Сергея Меликова, от имени правительства республики,  жителей Дербентского района. Всю необходимую помощь и поддержку семье обязательно окажем. Склоняем голову перед мужеством нашего героя", - написал Рагимов в свое м Telegram-канале.

С начала спецоперации власти сообщили о гибели как минимум 67 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Погибший на Украине доброволец похоронен в Грузии", "Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии", "Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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