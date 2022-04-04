Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине

04 апреля 2022, 20:29

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Контрактник Ровшан Магомедов из Дербентского района погиб на Украине, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там не менее 67 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Ботлихского района Дагестана сообщила, что на Украине погиб уроженец села Муни Ботлихского района Магомед Магомедов.

При проведении специальной военной операции на Украине погиб житель села Митаги-Казмаляр Ровшан Магомедов, служивший по контракту в Каспийской флотилии. У него остались жена и трое детей, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

Он посетил родителей погибшего и выразил им соболезнования. "Приношу искренние соболезнования родным и близким, от имени главы республики Дагестан Сергея Меликова, от имени правительства республики, жителей Дербентского района. Всю необходимую помощь и поддержку семье обязательно окажем. Склоняем голову перед мужеством нашего героя", - написал Рагимов в свое м Telegram-канале.

С начала спецоперации власти сообщили о гибели как минимум 67 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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