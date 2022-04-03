Власти Ботлихского района сообщили о гибели сержанта-контрактника на Украине

03 апреля 2022, 21:20

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Уроженец Ботлихского района Магомед Магомедов погиб на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 66 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Тляратинского района Дагестана сообщила, что на Украине погиб уроженец села Никар Тимур Магомедомаров.

Депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов, глава Ботлихского района Руслан Гамзатов и члены делегации проекта "Вахта Героев" лично выразили соболезнования родным и близким, погибшего при выполнении спецоперации на Украине Магомеда Магомедова, сообщила пресс-служба райадминистрации.

В селе Муни, где был похоронен военнослужащий, Шаманов и Гамзатов посетили семью Магомедова, встретились с его отцом и пожелали ему терпения и выдержки. Также глава Ботлихского района передал глубокие соболезнования семье от имени главы Дагестана Сергея Меликова и пообещал помощь.

29-летний уроженец села Муни Магомед Магомедов служил на должности командира отделения и был сержантом контрактной службы, говорится в сообщении от 31 марта на сайте администрация Ботлихского района.

"Кавказский узел" ведет подсчет погибших на Украине военнослужащих из регионов Юга России, о которых сообщили власти. Таким образом, с начала спецоперации сообщили о гибели как минимум 66 военных из Дагестана.

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