Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине

03 апреля 2022, 17:08

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Уроженец Тляратинского района Тимур Магомедомаров погиб на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 65 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля администрация Ахвахского района сообщила, что на Украине погиб 37-летний уроженец села Лологонить Гаджи Саидов. Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", число подтвержденных властями случаев гибели на Украине уроженцев Дагестана выросло до 64.

Уроженец села Никар Тимур Магомедомаров 1989 года рождения погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Тляратинского района Дагестана.

"Мы сегодня тоже получили трагическую весть – героически погиб в ходе спецоперации на Украине наш земляк, уроженец села Никар, Магомедомаров Тимур Магомедалиевич, 03.01.1989 г.", - говорится в публикации на странице администрации в "ВКонтакте". У Магомедомарова остались жена и двое детей, уточнили власти муниципалитета.

Таким образом, с начала операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 65 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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