Тимур Магомедомаров. Скриншот публикации администрации Тляратинского района https://vk.com/mr.tlyarata?w=wall-205377439_9

03 апреля 2022, 17:08

Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Тляратинского района Тимур Магомедомаров погиб на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 65 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля администрация Ахвахского района сообщила, что на Украине погиб 37-летний уроженец села Лологонить Гаджи Саидов. Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", число подтвержденных властями случаев гибели на Украине уроженцев Дагестана выросло до 64.

Уроженец села Никар Тимур Магомедомаров 1989 года рождения погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Тляратинского района Дагестана.

"Мы сегодня тоже получили трагическую весть – героически погиб в ходе спецоперации на Украине наш земляк, уроженец села Никар, Магомедомаров Тимур Магомедалиевич, 03.01.1989 г.", - говорится в публикации на странице администрации в "ВКонтакте". У Магомедомарова остались жена и двое детей, уточнили власти муниципалитета.

Таким образом, с начала операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 65 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине", "Беженцы пожаловались на очереди за матпомощью в Ростовской области", "Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 апреля 2022, 19:22

03 апреля 2022, 19:02

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