Власти Ахвахского района сообщили о гибели земляка на Украине

02 апреля 2022, 17:09

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Гаджи Саидов из села Лологонить Ахвахского района погиб на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 64 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Хасавюрта Шамиль Омаров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила 1 апреля мэрия города.

В ходе специальной военной операции в Украине погиб 37-летний уроженец села Лологонить Ахвахского района Гаджи Саидов, сообщила сегодня администрация Ахвахского района.

Похороны солдата прошли в Хасавюрте. Глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев, депутаты районного собрания выразили родным и близким погибшего соболезнования, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 64 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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