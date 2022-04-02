Гаджи Саидов, скриншот из публикации в Telegram-канале Ахвахского района от 02.04.2022, https://t.me/akhvakh_ru/846

02 апреля 2022, 17:09

Власти Ахвахского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гаджи Саидов из села Лологонить Ахвахского района погиб на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 64 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Хасавюрта Шамиль Омаров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила 1 апреля мэрия города. 

В ходе специальной военной операции в Украине погиб 37-летний уроженец села Лологонить Ахвахского района Гаджи Саидов, сообщила сегодня администрация Ахвахского района. 

Похороны солдата прошли в Хасавюрте. Глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев, депутаты районного собрания выразили родным и близким погибшего соболезнования, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 64 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине", "Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных", "Беженцы пожаловались на очереди за матпомощью в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 апреля 2022, 18:16

  • Инициатива о присоединении к России стала элементом президентской гонки в Южной Осетии

    Президент Анатолий Бибилов перед выборами вновь решил разыграть карту присоединения к России, которая помогла ему получить победу на прошлых выборах, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Вхождение в состав России не улучшит экономику Южной Осетии, которая и так живет на российские дотации, считают аналитики.

02 апреля 2022, 16:10

02 апреля 2022, 15:21

02 апреля 2022, 14:19

02 апреля 2022, 13:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи