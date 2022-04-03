Юрист разъяснил нюансы помощи в Астраханской области семьям погибших военных

03 апреля 2022, 14:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закон о помощи семьям погибших на Украине военных, принятый Астраханской облдумой, предусматривает разовую выплату миллиона рублей, а остальные денежные компенсации и льготы положены им из федерального бюджета, рассказал юрист Сергей Иващенко. В областном бюджете предусмотрены деньги на эти выплаты, пояснил депутат Олег Шеин.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов сообщил, что погибший на Украине ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан.Информация чиновника о смерти Джукесова стала по меньшей мере седьмым официальным сообщением о гибели на Украине военных из Астраханской области.

Ранее стало известно о гибели уроженцев Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, уроженцев Харабалинского района Рысбека Нурпейсова и Ануара Иркалиева, а также Валентина Мохова из Лиманского района.

Выделять из областного бюджета деньги семьям погибших на Украине военных будет министерство социального развития и труда Астраханской области, прокомментировал сегодня по телефону корреспонденту "Кавказского узла" депутат облдумы Олег Шеин закон, принятый думой 24 марта.

Согласно закону, региональная единовременная выплата семьям военнослужащих, погибших и пропавших без вести на Украине, составит один миллион рублей, при этом финансово-экономического обоснования законопроекта не было, добавил депутат. "Просто было указано, что в бюджете эти деньги могут быть найдены. И понятно, почему не было, ибо планировать это невозможно. В бюджетной росписи будет указана строка - «участники боевых действий». У нас эта позиция обозначена. Это будут чисто областные деньги, это не федеральная история. Но расчет исходил из того, что сумма будет подъемная для бюджета региона, и здесь не возникнут какие-то трудности. Общая сумма не запланирована никакая. По мере необходимости будем брать (деньги) из областного бюджета", - сообщил Олег Шеин.

24 марта депутаты единогласно приняли в двух чтениях законопроект, инициированный губернатором Астраханской области и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, а также пропавших без вести при исполнении военной службы за пределами России. "Законопроектом предусматривается выплата единовременной материальной помощи супругам, детям в возрасте до 18 лет, родителям. Законопроект предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте облдумы. Согласно тексту закона, опубликованного 31 марта на сайте думы, законопроектом были предложены поправки в областной закон от 22 декабря 2016 года о помощи семьям военных и силовиков, погибших на территории России и похороненных в Астраханской области

Глава администрации Икрянинского района Наталья Бутузова затруднилась уточнить, какие меры поддержки семье погибшего военного могла бы оказать районная власть. На вопросы о помощи погибшим военнослужащим не смогли ответить и в региональном комитете солдатских матерей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих «не носят системного характера и являются единовременными», пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, к которому, по его словам, ранее не раз обращались члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. По его словам, "основное бремя помощи несет федеральный бюджет", согласно статье 24 федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Согласно пункту 1 статьи 24 этого закона (Социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца), члены семей погибших военнослужащих «имеют право на пенсию по случаю потери кормильца, назначаемую и выплачиваемую в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации». Порядок выплаты этих денежных компенсаций определяется федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами.

"Дети контрактника и лица, находящиеся у него на иждивении, имеют право на получение предусмотренных законом денежных компенсаций, а также денежной компенсации взамен продовольственного пайка, причитающегося этому военнослужащему и не полученного им ко дню гибели в размере, определяемом российским правительством. При этом надо отметить, что признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим вступает в законную силу только после решения суда", - рассказал юрист.

Порядок выплаты денежных компенсаций, определяется федеральными органами власти, подтвердил юрист, указав, что федеральный закон предусматривает «целый пакет» помощи членам семей погибшего военнослужащего в случаях приобретения, строительства, аренды, ремонта жилья, оплаты коммунальных услуг или услуг местной телефонной связи.

"Также у такой категории семей есть право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи. Государство, например, оплачивает 50 процентов стоимости санаторно-курортного лечения. Они имеют право на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно на безвозмездной основе один раз в год как железнодорожным, так и воздушным, водным и даже автомобильным транспортом", - рассказал Иващенко, добавив, что вдовы военнослужащих сохраняют права на социальные гарантии и компенсации только до повторного вступления в брак.

"[Областные власти] дают дополнительно ровно то, что дают – один миллион рублей, и всё. Остальная помощь поступает из федерального бюджета. Никаких иных сумм и жилых площадей регионалы не предоставляют", - подчеркнул Сергей Иващенко.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.