Погибший на Украине военный похоронен в астраханском селе

20 марта 2022, 23:45

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Житель села Заречное Лиманского района Астраханской области Валентин Мохов погиб в боях на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее шести уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее пяти уроженцев Астраханской области: уроженцев Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, а также уроженцев Харабалинского района Рысбека Нурпейсова и Ануара Иркалиева.

В селе Заречное Лиманского района Астраханской области сегодня простились с рядовым вооружённых сил России Валентином Моховым, погибшим на Украине, сообщила администрация Харабалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Валентин Мохов погиб в ходе специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР, указом президента России он награжден Орденом Мужества, сказано в сообщении.

Таким образом, в ходе военной операции на Украине погибло не менее шести уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 23.45 мск в этом списке 134 уроженца юга России.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".