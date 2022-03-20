Похороны Валентина Мохова. Скриншот со страницы администрации Лиманского района Астраханской области в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/club171584887?w=wall-171584887_1965&z=photo-171584887_457243695%2Falbum-171584887_00%2Frev

20 марта 2022, 23:45

Погибший на Украине военный похоронен в астраханском селе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Заречное Лиманского района Астраханской области Валентин Мохов погиб в боях на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее шести уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее пяти уроженцев Астраханской области: уроженцев Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, а также уроженцев Харабалинского района Рысбека Нурпейсова и Ануара Иркалиева.

В селе Заречное Лиманского района Астраханской области сегодня простились с рядовым вооружённых сил России Валентином Моховым, погибшим на Украине, сообщила администрация Харабалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Валентин Мохов погиб в ходе специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР, указом президента России он награжден Орденом Мужества, сказано в сообщении.

Таким образом, в ходе военной операции на Украине погибло не менее шести уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 23.45 мск в этом списке 134 уроженца юга России.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100", "Петиция за обмен пленными и погибшими с Украиной набрала за неделю более 23 тысяч подписей", "Астраханский облсуд утвердил арест активистки за неповиновение силовикам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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