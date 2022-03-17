Погибший на Украине сержант похоронен в Астраханской области

17 марта 2022, 16:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Хошеутово Харабалинского района Ануар Иркалиев погиб в боях на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее пяти уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине стало известно о гибели жителей Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, а также уроженца Харабалинского района Рысбека Нурпейсова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 16.00 мск официально подтверждена гибель не менее 117 уроженцев юга России, в том числе 75 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и 42 жителей Южного федерального округа, а также одного жителя Южной Осетии.

Жители села Хошеутово простились с гвардии сержантом Вооруженных сил РФ Ануаром Иркалиевым, погибшим на Украине. На похоронах присутствовали представители областных и районных властей, сослуживцы, жители села и родные. Сержант Ануар Иркалиев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 14 марта администрация Харабалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На похоронах обралось множество людей, Ануар Иркалиев был похоронен с воинскими почестями, следует из сообщения, опубликованного на странице администрации района в соцсети. Таким образом, стало известно о гибели в ходе военной операции на Украине не менее пяти уроженцев Астраханской области.

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".