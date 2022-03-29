Глава района Астраханской области рассказал о погибшем на Украине военном

29 марта 2022, 16:57

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Ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее семи уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее шести военных из Астраханской области: уроженцев Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, уроженцев Харабалинского района Рысбека Нурпейсова и Ануара Иркалиева, а также Валентина Мохова из Лиманского района.

Погибший на Украине ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан, сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. Он сообщил, что Джукесов родился в селе Вольное Харабалинского района, в 2011 году заключил первый контракт, служил механиком-водителем мотострелковой роты в Чечне. "В 2019 году женился на забузанской девушке (...), спустя год у них родилась дочь", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, в ходе военной операции на Украине погибло не менее семи уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 16.50 мск 29 марта официально подтверждена гибель не менее 161 уроженцев юга России, в том числе 47 уроженцев Южного федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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