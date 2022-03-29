29 марта 2022, 16:57

Глава района Астраханской области рассказал о погибшем на Украине военном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее семи уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее шести военных из Астраханской области: уроженцев Красноярского района Армана Нарынбаева, Темирлана Джасагулова и Али Батырова, уроженцев Харабалинского района Рысбека Нурпейсова и Ануара Иркалиева, а также Валентина Мохова из Лиманского района.

Погибший на Украине ефрейтор Азамат Джукесов похоронен в селе Забузан, сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. Он сообщил, что Джукесов родился в селе Вольное Харабалинского района, в 2011 году заключил первый контракт, служил механиком-водителем мотострелковой роты в Чечне. "В 2019 году женился на забузанской девушке (...), спустя год у них родилась дочь", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, в ходе военной операции на Украине погибло не менее семи уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 16.50 мск 29 марта официально подтверждена гибель не менее 161 уроженцев юга России, в том числе 47 уроженцев Южного федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине", "Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных", "Беженцы пожаловались на очереди за матпомощью в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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