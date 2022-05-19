СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области

19 мая 2022, 04:49

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Часть сдавшихся в Мариуполе российским войскам военнослужащих полка "Азов" и морских пехотинцев вооруженных сил Украины доставили в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил страны за ее пределами. 24 февраля началась спецоперация российских военных на Украине.

Часть бойцов вооруженных сил Украины, находившихся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, доставили в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Об этом 18 мая сообщает «Дон24» со ссылкой на военного журналиста Вадима Горшенина.



Кроме того, 89 человек из полка «Азов» доставили в Таганрог. «Практически все - комбатанты, а значит, на них распространяется действие Женевской конвенции. Из Таганрога их будут распределять дальше», - ссылается 18 мая издание 161.ru на свой источник в в силовых структурах Ростовской области.

Глава ростовской ОНК Игорь Омельченко предположил, что военных разместили в СИЗО-2, которое, по его данным, освободили от арестантов. Официально эта информация не подтверждалась. Преcс-служба Главного управления ФСИН по Ростовской области 18 мая ответила на запрос издания РБК Ростов, что не располагает такими данными.

Министерство обороны РФ сообщило о начале эвакуации раненых украинских военных с территории «Азовстали» 16 мая, после переговоров с представителями блокированных в промзоне военных. Для эвакуации открыли гуманитарный коридор. 18 мая официальный представитель Минобороны России сообщил на брифинге о сдаче в плен 694 заблокированных на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских военнослужащих, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая в Мариуполе Минобороны считает сдавшимися в плен 959 военнослужащих ВСУ с «Азовстали», в том числе 80 раненых, из которых 51 помещен в больницу Новоазовска (в 32 км от Мариуполя на восток; территория, подконтрольная ДНР).

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Первоначально он являлся батальоном патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, затем перешел в состав нацгвардии.

Генпрокуратура РФ 17 мая отправила запрос в Верховный суд с просьбой признать полк нацгвардии Украины «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в РФ. "Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 мск в здании Верховного суда России", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Минюста РФ.