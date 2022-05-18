Ростовчанин арестован за комментарий о российских военных

18 мая 2022, 17:02

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя Олега Поповкина к пяти суткам ареста, признав разжиганием ненависти к российским военным его комментарий в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), жители в том числе Ростовской области стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 14 апреля суд назначил 30 тысяч рублей штрафа жительнице Кагальницкого района, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил после комментариев в соцсети.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя Олега Поповкина на пять суток за комментарий о российских военных, опубликованный в соцсети «ВКонтакте», сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно сообщению, Поповкин 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине, распространил «заведомо ложную информацию, содержащую данные о Вооруженных Силах Российской Федерации, представителей группы лиц „Российские военные“ и группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения — „русские“». В отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды), пишет сегодня "Коммерсант".

Статья 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) предусматривает для граждан до 15 суток административного ареста.

По данным объединенной пресс-службы судов, мужчина признал вину и пояснил, что в то время находился "в трудном эмоциональном состоянии", информирует сегодня Don24.Ru.

На сайте Пролетарского райсуда информация о деле Поповкина, по состоянию на 17.00 мск, не опубликована.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.