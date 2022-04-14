Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию российских военных

14 апреля 2022, 03:30

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Суд назначил 30 тысяч рублей штрафа жительнице Кагальницкого района, признав виновной в дискредитации Вооруженных сил России после комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", это не первый случай наказания жителей Ростовской области по статье о дискредитации российской армии. 11 марта горсуд Таганрога оштрафовал трех местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей после акции против проведения спецоперации на Украине. 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей местной жительнице Надежде Воробьевой, 12 апреля - о штрафе в 30 тысяч рублей жителю Таганрога.

Зерноградский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 37-летнюю местную жительницу, сообщило 13 апреля Главное управление МВД по Ростовской области на своем сайте.

По версии полиции, в одном из пабликов социальной сети она оставила негативные комментарии о российских военных. Суд признал ее виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщило ведомство.

Комментариев жительницы Кагальницкого района или его представителей относительно решения суда не поступало.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.