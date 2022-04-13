Таганрогский горсуд. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=jlRFdf6-zYE.

13 апреля 2022, 02:20

Житель Таганрога оштрафован за дискредитацию российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Таганроге назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Это не первый случай наказания жителей Ростовской области за дискредитацию российской армии. Как писал "Кавказский узел", 11 марта горсуд Таганрога оштрафовал трех местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России после акции против проведения спецоперации на Украине. 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей местной жительнице Надежде Воробьевой, которую суд также признал виновной в дискредитации вооруженных сил России. В МВД тогда уточнили, что всего в Ростовской области по этой статье с начала марта были оштрафованы 13 человек.

По версии полиции, 54-летний житель Таганрога публично негативно высказывался о действиях вооруженных сил Российской Федерации.

Полицейские составили в отношении него протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 12 апреля управление на транспорте МВД России по СКФО. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщило ведомство, не уточнив подробностей дела.

Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте Таганрогского горсуда, административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило в суд и было рассмотрено 11 апреля в отношении Андрея Матвеенко. 

Комментариев жителя Таганрога или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, 24 марта управление на транспорте МВД России по СКФО сообщило, что суд назначил штраф в 50 тысяч рублей жителю Ростовской области за публичную негативную оценку действий вооруженных сил России. Информированный источник сообщил, что инцидент произошел на крупном транспортном предприятии Ростовской области, где один из сотрудников нелестно отозвался о российских военных.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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