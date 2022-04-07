Жительница Таганрога оштрафована за дискредитацию военных

07 апреля 2022, 08:14

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Суд в Таганроге оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Надежду Воробьеву, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России. В МВД уточнили, что всего в области по этой статье с начала марта были оштрафованы 13 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. 11 марта горсуд Таганрога оштрафовал троих местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России после того, как они вышли на акцию против проведения спецоперации на Украине.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", – указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

По версии следствия, жительница Таганрога Надежда Воробьева на своей странице в соцсети "Вконтакте" разметила пост с видеозаписью и текстом, "направленный на публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в ходе проведения спецоперации на Украине".

Запись находилась на странице Варобьевой в соцсети в свободном доступе с 19 марта. Горсуд Таганрога признал ее виновной по статье о дискредитации использования вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей, сообщил 6 апреля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Воробьева свою вину в суде не признала, добавила пресс-служба.

С марта за дискредитацию военных в Ростовской области привлечены к ответственности 13 местных жителей. При этом за текущую неделю были оштрафованы два человека: 28-летний житель Каменск-Шахтинского и 37-летняя жительница Кагальницкого района. Сумма штрафов составила по 30 тысяч рублей, информировал 6 апреля Donnews.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

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