Ростовчанин оштрафован за дискредитацию вооруженных сил

24 марта 2022, 15:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей жителю Ростовской области за публичную негативную оценку действий вооруженных сил России, сообщило сегодня управление на транспорте МВД России по СКФО.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта.11 марта городской суд Таганрога оштрафовал троих местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России после того, как они вышли на пацифистскую акцию.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", – указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

Житель Ростовской области привлечен к ответственности за публичные высказывания против действий вооруженных сил РФ. В отношении 51-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье о дискредитации использования вооруженных сил. Суд приговорил жителя Ростовской области к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщило сегодня сегодня управление на транспорте МВД России по СКФО на своем сайте. В каком именно из городов Ростовской области был вынесен приговор и когда, в сообщении не указано.

Информированный источник сообщил, что инцидент произошел около недели назад на крупном транспортном предприятии Ростовской области, где один из сотрудников нелестно отозвался о российских военных, проинформировало Donnews.

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