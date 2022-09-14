Суд в Ростове-на-Дону продлил арест украинского комбатанта

14 сентября 2022, 23:33

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До 10 октября продлен арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля районный суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. Денис Мурыга был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области, 19 мая суд арестовал его на два месяца.

Дело Мурыги расследуется по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"* вошел в структуру сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"* еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону второй раз продлил меру пресечения заместителю командира украинского батальона "Айдар"* Денису Мурыге , сообщил "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службе судов Ростовской области.

"Арест продлили до 10 октября 2022 года", - привело агентство слова представителя пресс-службы.

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* признан экстремисткой организацией, запрещен в России по решению суда

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.