Первые случаи крымской геморрагической лихорадки выявлены в Ростовской области

22 апреля 2024, 06:40

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Более 640 человек обратились в ростовские больницы после укусов клещей, у двух человек диагностирована крымская геморрагическая лихорадка, у одного - ку-лихорадка.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году от крымской геморрагической лихорадки после укусов клещей в Ростовской области умерли два человека.

С начала года в медицинские учреждения Ростовской области обратились 643 человека, которые были укушены клещами, из них 264 - дети в возрасте до 14 лет, пишет 21 апреля Donnews.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Зафиксированы первые два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой - у жителей Зимовниковского и Орловского районов. Кроме того, у жителя Ремонтненского района диагностирована ку-лихорадка (коксиеллез), информирует 161.ru.

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