Обнародовано аудиообращение о мотивах нападения на силовика в Грозном

21 ноября 2022, 19:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Молодой человек, убитый после нападения на силовика в Грозном, действовал в одиночку, следует из аудиозаписи, обнародованной в соцсети как обращение человека, планировавшего атаку. Нападавшим был местный житель 2003 года рождения, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров сообщил, что сегодня в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни.

Инспектор ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза, где нападавший смертельно ранил его, сообщил Кадыров. Он уточнил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку, но силовики начали поиски его вероятных сообщников.

Аудиообращение на чеченском языке, сделанное, как утверждается, молодым человеком перед нападением на силовика в Грозном, опубликовал сегодня один из оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов. "Кавказский узел" не может проверить, кем и когда записано это аудио, потому не может утверждать, что аудиозапись является обращением убитого силовиками в Грозном.

"До этого я был слаб и не мог этого сказать, но сегодня я всё это говорю по милости Аллаха и не боюсь. Не боюсь также, что с родными что-то сделают. Надеюсь, Всевышний простит меня, что бы сегодня ни произошло", - говорит по-чеченски мужской голос на аудиозаписи, которую перевел на русский язык "Кавказский узел".

Автор аудиозаписи объявил "врагами Аллаха" адресатов своего обращения, и подчеркнул, что действует "в одиночку".

Нападение на сотрудника ГИБДД расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Чечне.

"По данным следствия, примерно в 10 часов 30 минут 21 ноября 2022 года в городе Грозном по улице Н.А. Назарбаева местный житель 2003 года рождения, вооруженный ножом, совершил нападение на инспектора ГИБДД. От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия. При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и мотивы преступления, отмечается в публикации.

Сегодняшнее нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года. С 2019 года в республике произошло не менее пяти нападений с холодным оружием на силовиков.

Информацию о происходящих в Чечне вооруженных инцидентах "Кавказский узел" размещает в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

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