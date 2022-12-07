Следком подтвердил данные о судимости задержанного за стрельбу в Новошахтинске

07 декабря 2022, 14:27

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Задержанный после стрельбы в полицейских в Новошахтинске - 38-летний уроженец другого региона, ранее судимый за разбой, сообщил Следком. В городе сняты все ограничения, введенные после нападения на сотрудников полиции.

Как писал "Кавказский узел", мужчина обстрелял сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, один из силовиков получил ранение, сообщило МВД по региону 6 декабря. Источники в силовых структурах заявили, что полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь, предположительно он может быть дезертиром. В город были стянуты силовики, а жителям рекомендовали оставаться дома. Сегодня власти заявили, что нападавший задержан. Им оказался бывший заключенный, боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Николин, который отбывал срок в уфимской исправительной колонии, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным следствия, 6 декабря подозреваемый в пригороде Новошахтинска стрелял из ручного пулемета по сотрудникам полиции, ранив одного. После стрелявший скрылся, но был задержан на территории cела Киселево Красносулинского района. Им оказался 38-летний уроженец другого региона. Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ч.1 ст.222 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ограничения отменены в Новошахтинске

Школы, детсады, предприятия и транспорт Новошахтинска работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

"Все школы, детские сады, учреждения и предприятия Новошахтинска работают в штатном режиме. Движение общественного транспорта по внутригородским маршрутам осуществляется в полном объеме", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что раненый полицейский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".

Инцидент со стрельбой произошел, когда полицейские искали 43-летнюю Оксану Панченко. Женщина пропала в Новой Соколовке еще 26 ноября. Сейчас правоохранительные органы подозревают, что история может носить криминальный характер. Никакой информации о местонахождении женщины нет уже 10 дней. По ориентировке сотрудники ППС отправились в лесополосу и наткнулись на незнакомца. Они окликнули мужчину, а тот открыл огонь, пишет "Блокнот" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области.

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