Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на жителя Волгограда из-за нацистского приветствия

11 мая 2024, 02:38

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Житель Волгограда во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы маршировал со вскинутой в нацистском приветствии рукой и не реагировал на замечания. Позднее он извинился, назвав свои действия "кривлянием". Глава Следком России Александр Бастрыкин потребовал возбудить в его отношении уголовное дело.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, демонстрировал нацистское приветствие.

В сообщении Следкома от 10 мая говорится, что житель Волгограда "совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией нацистской символики". При этом на призыв присутствующих прекратить он не реагировал.

Видео инцидента получило распространение в соцсетях накануне, 9 мая. Оно было снято на набережной в центре Волгограда. На видео мужчина в синей куртке марширует с рукой, поднятой в нацистском приветствии в то время, как посетители мероприятия слушали песню о Дне Победы. Кто-то в микрофон попросил мужчину опустить руку, но он не отреагировал на призыв, пишет "Коммерсант".

Позднее герой видео, 38-летний Василий Козловский, записал видео с извинениями. Свои действия он назвал "кривляниями" и "танцем с поднятой правой рукой". "Я просто кривлялся и никого не хотел обидеть или оскорбить", - заявил мужчина.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года в Отрадненском районе Кубани были оштрафованы две девушки за демонстрацию нацистской символики.

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