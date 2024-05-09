Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону нарушили запрет на посещение квартир

09 мая 2024, 15:38

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Жильцы аварийной ростовской пятиэтажки, один из подъездов которой обрушился, ворвались в опечатанное здание, чтобы забрать из квартир личные вещи. Полицейским, попытавшимся остановить их, люди заявили, что устали ждать разрешения властей на вход в дом.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Жильцы многоэтажки сегодня ворвались в опечатанное здание, чтобы забрать свое имущество, сообщает RostovGazeta.

По данным издания, жильцы сломали замки кувалдами и выносят технику и свои вещи. Прибывшие на место полицейские попытались помешать им, напоминая, что пребывание в аварийном здании опасно. В ответ жильцы заявили, что их права были нарушены, говорится в публикации.

Жильцы заранее договорились, что зайдут в квартиры за личными вещами, рассказала жительница дома Елена Варченко. "У нас был план 9 мая устроить штурм. Отвлекли охранников, сбили кувалдой замки, зашли за вещами. Двери оказались не заварены, только замки навесные. Просто народ устал [верить обещаниям] администрации!" – приводит ее слова 161.ru.

По словам Варченко, жители зашли во все три подъезда. Во втором при этом уже были разбросаны и перевернуты вещи.

Полицейские вызвали наряд, также на место приехал глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной. Но "обошлось без протоколов", пишет издание.

"Вы можете запаять двери, заварить двери, можете, не знаю, решетки на окна надеть. Но это вас точно так же не спасет. Отдайте наши вещи, отдайте наши компенсации, оставьте нас в покое!" – цитирует Елену Варченко издание. После инцидента двери в подъезды дома начали заваривать, отмечается в публикации.

Администрация Ростова-на-Дону и мэр Алексей Логвиненко, по состоянию на 15.33 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах инцидент и претензии жильцов. Нет информации об инциденте также на сайтах мэрии и управления МВД по Ростовской области.

Напомним, 29 марта прокуратура заявила, что 55 семей, которые жили в доме на улице Нариманова, не получили компенсации после обрушения здания. Ведомство потребовало от чиновников выплатить людям деньги.

25 марта мэр Ростова-на-Дону сообщил, что на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался мэр.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласились с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жительцов.

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