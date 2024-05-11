Грузинские аналитики сочли вероятным введение санкций из-за угроз и нападений на активистов

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Власти Грузии должны оперативно расследовать случаи нападения на оппозиционных политиков и активистов, а также поступающие участникам акций против закона об иноагентах угрозы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Если власти должным образом не отреагируют на нарушение прав оппонентов, то западные страны могут ввести персональные санкции.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них - депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе - подверглись нападениям неизвестных. 9 мая представитель партии "Гирчи" Борис Куруа и активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подверглись нападениям в Тбилиси, а Георгий Мумладзе из "Единого национального движения" - в селе близ Марнеули. Активисты и журналисты, сообщившие об угрозах и давлении, отметили, что не добились реакции силовиков на угрозы, и это подтверждает, что эти методы запугивания применяются по заказу властей Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

С 7 мая стали активно поступать звонки с угрозами активистам, участвующим в акциях протестах против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», причем не только с телефонных номеров, зарегистрированных в Грузии, и за границей тоже. Также угрозы поступают в адрес правозащитников и членов их семей, сообщила 10 мая неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов».

«Звонящий использует ненавистническую и оскорбительную лексику в отношении адресата. Эти звонки при их частоте, систематичности, суженного круга конкретных адресатов вызывают обоснованное предположение о том, что использованы базы государственных ведомств при обработке данных с нарушением закона. Также содержание звонков может содержать признаки преступления принуждения и/или преследования», - говорится в сообщении НПО, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Омбудсмен Леван Иоселиани потребовал от правоохранительных органов незамедлительно расследовать угрозы, поступающие активистам и членам их семей, а также случаи нападения на оппозиционных политиков.

«Это преступные действия, требующие немедленного и эффективного реагирования. На каждое подобное насилие со стороны государства должен быть дан строгий и надлежащий ответ, чтобы подобные случаи не приняли форму массовых организованных преследований», - говорится в заявлении омбудсмена от 9 мая, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты обратили внимание, что происходящие в стране политические процессы могут привести к персональным санкциям, введенным странами-партнерами страны.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» «очень боится таких процессов», но сама же организовывает эти акции устрашения, стараясь запугать народ, отметил бывший вице-спикер парламента, представитель неправительственной организации "Ассоциация реформ Грузии" Серги Капанадзе.

«Будет противоположный эффект, людей все больше будет раздражать «Грузинская мечта». Такие действия контрпродуктивны <...> Власти боятся очень этих протестов. Они понимают их необратимость и пытаются терроризировать людей», - заявил он.

По его мнению, расследоваться угрозы и случаи нападения не будут. Власти стараются установить диктатуру в стране и государственные органы практически не работают, все решения принимает неформальный правитель страны, учредитель «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. «Во время предыдущей власти были эпизоды с нарушениями прав человека, но такого массового террора, организованной властью, не было. Все это вызовет введение санкций и главный вопрос - к чему все это может привести», - заключил Капанадзе.

Чтобы в обществе не возникали вопросы о массовых нападениях и поступающих угрозах, власти должны быстро провести расследование, арестовать организаторов и исполнителей, считает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили,

По его словам, если никого не найдут и ничего не предпримут, то стратегические партнеры Грузии только укрепятся во мнении, что пора вводить персональные санкции. «Возможны два варианта: эти группы хорошо организованы и информированы, либо действуют самостоятельно, руководствуясь инструкциями из каких-то неведомых центров, что очень опасно для государства и его интересов. Они могут развернуть свою деятельность против любых политических групп, в том числе и «Грузинской мечты». Но еще хуже, если они пользуются организационной или какой-то другой поддержкой правительственной структур» - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что группы, нападающие на активистов, прекрасно осведомлены об их передвижениях. Например, было совершено нападение на профессора университета, политолога Гию Джапаридзе. На него напали, когда он к полуночи приехал навестить пожилую мать. «Значит, его отслеживали, знали, куда и когда он поедет. Это говорит, что информационная поддержка у этих групп очень серьезная», - сказал Чечелашвили.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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