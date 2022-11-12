Сообщник Аслана Гагиева осужден за участие в серии убийств

12 ноября 2022, 17:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к 19 годам колонии Аслана Джиоева, признав его руководителем одной из банд Аслана Гагиева и участником 15 убийств. Судья учел ранее вынесенный Джиоеву приговор и назначил ему окончательным наказанием 20 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу Артура Джиоева, который, как считают следователи, по поручению Аслана Гагиева возглавил одну из банд, участники которой с декабря 2004 года по февраль 2014 года совершили в Северной Осетии, Москве и Московской области убийства по найму и покушения на убийство 17 человек. Уголовное дело Джиоева было выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением с ним о сотрудничестве.

21 февраля 2018 года Артур Джиоев был экстрадирован из Греции и помещен под арест в России. По данным силовиков, он был "правой рукой" Аслана Гагиева. 23 января 2019 года Артур Джиоев был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Он избежал пожизненного заключения благодаря соглашению со следствием, но этот приговор не последний, по другим "фактам его преступной деятельности" еще будут проводиться судебные разбирательства, сообщили в суде.

Суд приговорил Артура Джиоева к 19 годам колонии строгого режима, а с учетом ранее вынесенного приговора путем частичного сложения ему назначено окончательное наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщил сегодня Следственный комитет.

Джиоев признан виновным в руководстве бандой – структурным подразделением преступного сообщества, убийствах, покушениях на убийство, похищении человека и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"Следствием и судом установлено, что Артур Джиоев [...] по поручению Гагиева не позднее ноября 2010 года возглавил банду, являющуюся структурным подразделением указанного преступного сообщества. Кроме того, в период с декабря 2004 года по февраль 2014 года по указанию Аслана Гагиева Артур Джиоев принял участие в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений: убийства в 2004 году в г. Москве Дмитрия Плытника; убийства в 2005 году в Московской области Александра Слесарева, Натальи Слесаревой, Елизаветы Слесаревой и Веры Карташовой; убийства в 2005 году в г. Москве Олега Новосельского; убийства в 2007 году в Московской области Артура Бекмурзова; убийств в 2008 году в Московской области Лаши Авлохашвили и Дато Джавахишвили, Лео Алборова и Хоха Бибилова; похищения в 2010 году в г. Москве Максима Николаева и его последующего убийства в Московской области; покушения на убийство в 2010 году в г. Москве Сергея Бегларяна и его убийства в 2012 году в г. Москве; убийства в 2014 году в Московской области Гиви Слонова и Тимура Езеева; покушения на убийство Аслана Челохсаева в 2006 году в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания; посягательства на жизнь начальника УБОП МВД по Республике Северная Осетия-Алания Марка Мецаева (погиб)", - перечислил Следственный комитет.

Уголовное дело самого Аслана Гагиева рассматривается Южным окружным военным судом. "К настоящему времени 24 члена преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, в отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

Напомним, в 2021 году Верховный суд передал дело Аслана Гагиева из Северной Осетии в Ростов-на-Дону. 4 октября того же года Гагиев в суде отказался признать вину, но спустя два дня признался в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

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