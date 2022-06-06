Завершено следствие по делу предполагаемого участника банды Гагиева

06 июня 2022, 14:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Артура Джиоева, которого следователи считают лидером одной из банд Аслана Гагиева.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Верховный суд передал дело Аслана Гагиева из Северной Осетии в Ростов-на-Дону. 4 октября того же года Гагиев в суде отказался признать вину. 6 октября он признался в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Артура Джиоева, который, как считают следователи, по поручению Аслана Гагиева возглавил одну из банд, входящих в преступное сообщество Гагиева. "Ее участники в период с декабря 2004 г. по февраль 2014 г. совершили на территории Республики Северная Осетия – Алания, г. Москвы и Московской области убийства по найму и покушения на убийство 17 человек, похищение человека, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщила сегодня пресс-служба генпрокуратуры.

Джиоев обвиняется по части 1 статьи 209 УК РФ (руководство бандой, входящей в преступное сообщество), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека организованной группой) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и будет направлено для рассмотрения в Московский областной суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование дела руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, продолжается, отмечается в публикации.

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