Гагиев попросился на СВО

Осужденный на пожизненное житель Северной Осетии Аслан Гагиев (Джако) написал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева к пожизненному заключению.

Аслан Гагиев (Джако), который отбывает пожизненное лишение свободы в исправительной колонии №1 "Мордовская зона", написал заявление с просьбой отправить его на СВО, сообщает 25 августа "Коммерсант".

В мессенджере Telegram получила распространение аудиозапись, которую, по слухам, Гагиев отправил знакомому. Запись частично на русском языке, частично - на осетинском. Телеграм-канал Baza опубликовал ее перевод, где некий мужчина (подтвердить, что голос на записи принадлежит Гагиеву, "Кавказский узел" не может) заявляет, обращаясь к некоему "Аланчику", что он находится на воле, "на приграничье". "Как называется, бывает... беспилотная [история], когда отключают нам интернет, понял? Я не всегда... не всегда могу по Whatsapp*. В общем я тебя обнимаю, брат. Как только у меня возможность появится, я тебе наберу, чтобы тебя услышать", - говорит автор сообщения, пообещав в конце всем уничтожить.

По данным Baza, родственник потерпевших по делу Гагиева звонят адвокатам с вопросами, правда ли это, и очень переживают за свою безопасность. При этом адвокат Гагиева с представителями телеграм-канала общаться отказался, а представители ФСИН и колонии оперативно на вопрос не ответили.

Напомним, Гагиеву ранее было предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

