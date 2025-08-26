×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:53, 26 августа 2025

Силовики отвергли возможность освобождения Гагиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожизненно осужденный житель Северной Осетии Аслан Гагиев остается в заключении и не сможет отправиться в зону боевых действий, заявил представитель ФСИН. 

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева (Джако) к пожизненному заключению. 25 августа стало известно, что Гагиев написал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации. Родственники потерпевших по делу Гагиева переживают за свою безопасность из-за распространившихся в Telegram слухов о его освобождении.

Аслан Гагиев находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе и не отправлялся в зону военных действий, заявил сегодня представитель управления ФСИН по региону. 

“Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному приговорен, на СВО не уходит", - цитирует представителя ведомства РИА “Новости”. 

По данным ФСИН, Гагиев отбывает наказание в колонии "Полярная сова" в поселке Харп. Эта колония особого режима предназначена для осужденных на пожизненный срок. 

В “Полярной сове” по данным на июнь 2025 года содержатся около 550 заключенных. Пожизненно осужденные большую часть времени проводят в своих камерах, рассчитанных на одного-двух человек, другим разрешено работать - обслуживать котельные, печь хлеб, шить одежду, выращивать овощи, ремонтировать автомобили или изготавливать украшения из уральского камня. “Разнообразить досуг можно только книгой или радио (...) по выходным сидельцам разрешается смотреть фильмы на DVD, но строго на военную тематику”, - рассказывается в материале издания “Ямал-Медиа” от 16 июня.

Гагиеву ранее было предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:33, 26 августа 2025
2
 Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
03:54, 26 августа 2025
Гагиев попросился на СВО
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
18:53, 19 августа 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Нальчикский гарнизонный военный суд. Фото пресс-службы суда в соцсети "ВКонтакте".
05:50, 18 августа 2025
Военный из Северной Осетии осужден за самоволку
02:53, 16 августа 2025
Глава администрации Пригородного района стал фигурантом дела о превышении полномочий
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
21:25, 24 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
"Мало кто знает, но не секрет"
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Фото
20:28, 15 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
можно ли считать смерть Техова справедливостью?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
26 августа 2025, 15:58
Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

Пенсионерка со Ставрополья. Фото: https://t.me/astrapress/53287
26 августа 2025, 12:58
Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за оправдание терроризма

Адам Кадыров (в центре) во время получения медали "Защитнику Чечни". Скриншот видео Телеграм-канал Kadyrov_95
25 августа 2025, 18:56
Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью "Защитнику Чечни"

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше