Силовики отвергли возможность освобождения Гагиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожизненно осужденный житель Северной Осетии Аслан Гагиев остается в заключении и не сможет отправиться в зону боевых действий, заявил представитель ФСИН.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева (Джако) к пожизненному заключению. 25 августа стало известно, что Гагиев написал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации. Родственники потерпевших по делу Гагиева переживают за свою безопасность из-за распространившихся в Telegram слухов о его освобождении.

Аслан Гагиев находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе и не отправлялся в зону военных действий, заявил сегодня представитель управления ФСИН по региону.

“Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному приговорен, на СВО не уходит", - цитирует представителя ведомства РИА “Новости”.

По данным ФСИН, Гагиев отбывает наказание в колонии "Полярная сова" в поселке Харп. Эта колония особого режима предназначена для осужденных на пожизненный срок.

В “Полярной сове” по данным на июнь 2025 года содержатся около 550 заключенных. Пожизненно осужденные большую часть времени проводят в своих камерах, рассчитанных на одного-двух человек, другим разрешено работать - обслуживать котельные, печь хлеб, шить одежду, выращивать овощи, ремонтировать автомобили или изготавливать украшения из уральского камня. “Разнообразить досуг можно только книгой или радио (...) по выходным сидельцам разрешается смотреть фильмы на DVD, но строго на военную тематику”, - рассказывается в материале издания “Ямал-Медиа” от 16 июня.

Гагиеву ранее было предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.