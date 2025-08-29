×

Кавказский узел

01:55, 29 августа 2025

Защита назвала сфабрикованным дело уроженца Кабардино-Балкарии с гражданством США

Задержанный на допросе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Кишуков, который с 2017 года является гражданином США, в ноябре 2024 года приехал к родным и оказался в СИЗО Нальчика. Силовики заставляли его сознаться в работе на американскую разведку, а затем возбудили уголовное дело об участии в боях в Сирии.

Тимуру Кишукову 37 лет, в США он работал водителем грузовика, а незадолго до ареста в Кабардино-Балкарии основал свою логистическую компанию. У него есть жена и четверо детей. Сейчас его дело рассматривается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, но очередное заседание 28 августа не состоялось, процесс был отложен на неопределенный срок, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” его адвокат Алексей Носков

Кишукову предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности, терроризме и участии в незаконном вооруженном формировании. Согласно версии обвинения, он участвовал в военных действиях в Сирии. Обвинение основывается на показаниях трех засекреченных свидетелей, которые утверждают, что встречали Кишукова в Сирии и "опознали" его спустя несколько лет. Также в деле, по словам Носкова, есть некие незасекреченные свидетели. 

Тимур Кишуков был задержан в ноябре 2024 года силовиками, которые требовали от него признаний в работе на американскую разведку, а затем предлагали заняться шпионажем в пользу РФ в США. "Тимур отказался, и ему предъявили сфабрикованное обвинение исключительно из-за его позиции", - говорится в петиции к Дональду Трампу, опубликованной в апреле 2025 года на сайте Change.org. 

Сразу после задержания Кишуков содержался в СИЗО Нальчика, сейчас он находится в ростовском СИЗО и по-прежнему отвергает все обвинения. Обвиняемый отказался давать показания еще на первых допросах, говорится в апелляционном определении от 25 декабря 2024 года, опубликованном на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии. 

Следствие не нашло никаких доказательств против Кишукова даже в его устройствах - ноутбуке, телефоне и планшете, которые были изъяты, но затем возвращены семье. В период, когда Кишуков, по утверждению обвинения, находился в Сирии, он ездил в Турцию с семьей. Кроме того, один из силовиков прямо заявил мужчине, что его преследование обусловлено целями будущего "обмена" заключенными, указывает источник, знакомый с делом

"Кавказский узел" писал о деле Кевина Лика из Майкопа – гражданина Германии и России, который в декабре 2023 года был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. В августе 2024 года Лик и еще 15 осужденных, в том числе работавший на Северном Кавказе правозащитник Олег Орлов*, были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

Адвокат добавил, что дело Кишукова слушается в открытом режиме. Суд не пояснил, по какой причине объявлен перерыв в процессе, пообещав проинформировать отдельно о дате следующего заседания, когда она будет назначена. Супруга Кишукова заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что пока воздерживается от комментариев по делу. Представитель правозащитного центра за права человека в Кабардино-Балкарии Заур Шокуев сообщил “Кавказскому узлу”, что родственники Кишукова за помощью к организации не обращались. 

Правозащитник Сергей Давидис подтвердил, что наличие у человека гражданства какой-либо из "недружественных стран" повышает риски уголовного преследования в России, упомянув в качестве примера Лорана Винатье*. Он не исключает, что цель такого преследования - создать "обменный фонд", хотя пока не усматривает на Западе заключенных, которые представляли бы для Кремля большую ценность. 

"Вряд ли конкретно ради кого-то из них целенаправленно стали бы брать заложника, но исключить общий набор "обменного фонда" нельзя, конечно. Но "заложник" - это не только и не столько про обмен на кремлевских агентов за рубежом, заложников можно менять также на санкции или еще какие-то уступки", - пояснил Давидис корреспонденту "Кавказского узла". 

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

