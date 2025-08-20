×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:35, 20 августа 2025

Лоран Винатье* обвинен в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В московский суд поступило ходатайство о продлении ареста исследователю из Франции Лорану Винатье*, осужденному по делу о сборе военных сведений. Политолог, который занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни, обвиняется в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве приговорил к трем годам заключения исследователя из Франции Лорана Винатье*, признав его виновным по делу о сборе военных сведений, апелляция на приговор оставлена без удовлетворения. Власти Франции назвали приговор необоснованным и потребовали освободить ученого. Ранее Винатье* занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни. Правозащитники признали Винатье* политзаключенным.

Против осужденного французского политолога Лорана Винатье* возбудили уголовное дело о шпионаже, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Сегодня в Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста Винатье, но уже по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ), сообщает издание.

Как следует из карточки дела на сайте Лефортовского районного суда, заседание состоится 25 августа в 14.30 мск.

Напомним, в 2007 году Лоран Винатье* дал интервью корреспонденту "Кавказского узла", в котором рассказал о своей работе в Чечне.

"По "чеченским" вопросам я работаю с 2003 года. Особенно детально в рамках моей докторской работы во Французском Институте политического анализа я изучаю проблемы чеченской диаспоры в Европе, на Южном Кавказе, в Турции и России, где в основном задаюсь вопросом, как чеченские беженцы, находясь вне родной земли, организовывают себя на социальном и политическом уровнях, создают диаспоры и существуют в этих рамках?" – рассказал исследователь.

В 2003 году в Париже вышла его книга о чечено-российских взаимоотношениях.

"Её начало посвящено первой чеченской кампании и факторам, приведшим к началу войны. Во второй части книги я старался показать, почему с 2001 года чеченцы потеряли влияние на основной курс конфликта. Затем была… попытка осмыслить, почему война никак не может завершиться", – рассказал Лоран Винатье*.

В 2007 году он, отметив успехи в социально-экономической сфере и восстановлении республики, дал негативный прогноз относительно соблюдения прав человека в регионе.

"В Чечне нет закона. Я имею в виду то, что там объективно отсутствует гарантия того, что права человека будут соблюдаться", – высказал предположение исследователь.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ахмат Кадыров. Скриншот фото из его Telegram-канала от 30.10.24, https://t.me/ARKadyrov/139.
21:20, 20 августа 2025
Сын Кадырова во второй раз стал почетным гражданином в Чечне
ДУМ Чечни обсуждает график посещений матерью своих детей. Стоп-кадр видео от 13.08.25, https://t.me/dumchr/6723.
20:48, 20 августа 2025
Решение муфтията Чечни вошло в противоречие с нормами шариата
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Три человека доставлены в СИЗО. Скриншот фото https://www.newkaliningrad.ru/news/foto/17632920-nam-pofigu-kuda-idti-kak-prokhodilo-golosovanie-v-kaliningradskom-sizo-1.html
01:55, 20 августа 2025
Троих осужденных в Ростове-на-Дону украинцев вывезли в Чечню
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
20 августа 2025, 14:45
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше