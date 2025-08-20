Лоран Винатье* обвинен в шпионаже

В московский суд поступило ходатайство о продлении ареста исследователю из Франции Лорану Винатье*, осужденному по делу о сборе военных сведений. Политолог, который занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни, обвиняется в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве приговорил к трем годам заключения исследователя из Франции Лорана Винатье*, признав его виновным по делу о сборе военных сведений, апелляция на приговор оставлена без удовлетворения. Власти Франции назвали приговор необоснованным и потребовали освободить ученого. Ранее Винатье* занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни. Правозащитники признали Винатье* политзаключенным.

Против осужденного французского политолога Лорана Винатье* возбудили уголовное дело о шпионаже, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Сегодня в Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста Винатье, но уже по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ), сообщает издание.

Как следует из карточки дела на сайте Лефортовского районного суда, заседание состоится 25 августа в 14.30 мск.

Напомним, в 2007 году Лоран Винатье* дал интервью корреспонденту "Кавказского узла", в котором рассказал о своей работе в Чечне.

"По "чеченским" вопросам я работаю с 2003 года. Особенно детально в рамках моей докторской работы во Французском Институте политического анализа я изучаю проблемы чеченской диаспоры в Европе, на Южном Кавказе, в Турции и России, где в основном задаюсь вопросом, как чеченские беженцы, находясь вне родной земли, организовывают себя на социальном и политическом уровнях, создают диаспоры и существуют в этих рамках?" – рассказал исследователь.

В 2003 году в Париже вышла его книга о чечено-российских взаимоотношениях.

"Её начало посвящено первой чеченской кампании и факторам, приведшим к началу войны. Во второй части книги я старался показать, почему с 2001 года чеченцы потеряли влияние на основной курс конфликта. Затем была… попытка осмыслить, почему война никак не может завершиться", – рассказал Лоран Винатье*.

В 2007 году он, отметив успехи в социально-экономической сфере и восстановлении республики, дал негативный прогноз относительно соблюдения прав человека в регионе.

"В Чечне нет закона. Я имею в виду то, что там объективно отсутствует гарантия того, что права человека будут соблюдаться", – высказал предположение исследователь.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.