Франция выразила протест из-за приговора Лорану Винатье*

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Суд в Москве приговорил к трем годам заключения исследователя из Франции Лорана Винатье*, признав его виновным по делу о сборе военных сведений. Власти Франции назвали приговор необоснованным и потребовали освободить ученого. Ранее Винатье* занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни.

Замоскворецкий суд Москвы признал сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданина Франции Лорана Винатье* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сопряженном со сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии.

Винатье* признал свою вину на первом же судебном заседании, их всего было три. Он попросил о заключении досудебного соглашения, в результате его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. Прокурор требовал приговорить подсудимого к трем годам и трем месяцам заключения, а защита настаивала на штрафе, передал 14 октября "Коммерсант".

По версии следствия, Винатье* осуществлял сбор сведений во время трех встреч, состоявшихся в Москве в 2021–2022 годах.

Центр гуманитарного диалога, в котором работал Винатье*, специализируется на различных посреднических и миротворческих миссиях во время войн и вооруженных конфликтов. Работы Винатье* были посвящены событиям в Чечне в 1990-х – начале 2000-х годов, а также роли ислама на территории Центральной Азии и на Северном Кавказе, отметило издание.

МИД Франции заявил, что приговор Винатье* слишком суровый. "Франция требует незамедлительного освобождения Лорана Винатье", – привел сегодня "Интерфакс" заявление министерства.

Напомним, в 2007 году Лоран Винатье* для интервью корреспонденту "Кавказского узла", в котором рассказал о своей работе в Чечне.

"По "чеченским" вопросам я работаю с 2003 года. Особенно детально в рамках моей докторской работы во Французском Институте политического анализа я изучаю проблемы чеченской диаспоры в Европе, на Южном Кавказе, в Турции и России, где в основном задаюсь вопросом: как чеченские беженцы, находясь вне родной земли, организовывают себя на социальном и политическом уровнях, создают диаспоры и существуют в этих рамках?" – рассказал исследователь.

В 2003 году в Париже вышла его книга о чечено-российских взаимоотношениях.

"Её начало посвящено первой чеченской кампании и факторам, приведшим к началу войны. Во второй части книги я старался показать, почему с 2001 года чеченцы потеряли влияние на основной курс конфликта. Затем была… попытка осмыслить, почему война никак не может завершиться", – рассказал Лоран Винатье*.

В 2007 году он, отметив успехи в социально-экономической сфере и восстановлении республики, дал негативный прогноз относительно соблюдения прав человека в регионе.

"В Чечне нет закона. Я имею в виду то, что там объективно отсутствует гарантия того, что права человека будут соблюдаться", – высказал предположение исследователь.

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