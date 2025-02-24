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15:19, 24 февраля 2025

Приговор Лорану Винатье* оставлен в силе

Лоран Винатье. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы на приговор Лорану Винатье* по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности и оставил в силе трехлетний срок лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве приговорил к трем годам заключения исследователя из Франции Лорана Винатье*, признав его виновным по делу о сборе военных сведений. Власти Франции назвали приговор необоснованным и потребовали освободить ученого. Ранее Винатье* занимался исследованиями Северного Кавказа и в том числе Чечни. Правозащитники признали Винатье* политзаключенным.

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы в отношении Винатье Лорана Клода Жан Луи - без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в своем  Telegram-канале.

Защита просила суд ограничиться штрафом для Винатье*, а он сам - заменить наказание на не связанное с лишением свободы, сообщил сегодня "Интерфакс".

Напомним, в 2007 году Лоран Винатье* дал интервью корреспонденту "Кавказского узла", в котором рассказал о своей работе в Чечне.

"По "чеченским" вопросам я работаю с 2003 года. Особенно детально в рамках моей докторской работы во Французском Институте политического анализа я изучаю проблемы чеченской диаспоры в Европе, на Южном Кавказе, в Турции и России, где в основном задаюсь вопросом, как чеченские беженцы, находясь вне родной земли, организовывают себя на социальном и политическом уровнях, создают диаспоры и существуют в этих рамках?" – рассказал исследователь.

В 2003 году в Париже вышла его книга о чечено-российских взаимоотношениях.

"Её начало посвящено первой чеченской кампании и факторам, приведшим к началу войны. Во второй части книги я старался показать, почему с 2001 года чеченцы потеряли влияние на основной курс конфликта. Затем была… попытка осмыслить, почему война никак не может завершиться", – рассказал Лоран Винатье*.

В 2007 году он, отметив успехи в социально-экономической сфере и восстановлении республики, дал негативный прогноз относительно соблюдения прав человека в регионе.

"В Чечне нет закона. Я имею в виду то, что там объективно отсутствует гарантия того, что права человека будут соблюдаться", – высказал предположение исследователь.

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Автор: "Кавказский узел"

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