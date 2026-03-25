Кавказский узел

18:46, 25 марта 2026

Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Чегемского района Аслана Алоева в оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 360 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии установили, что 32-летний житель Чегемского района Алоев с использованием интернета распространял материалы, содержащие оправдание терроризма, сообщила пресс-служба ведомства по Кабардино-Балкарии.

Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Алоев признан виновным в оправдании терроризма . Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.

Пресс-служба не указала имя осужденного. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный - Аслан Алоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 13 ноября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2026 года суд в Москве арестовал бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова по статье об оправдании терроризма. Жакамухов в последние годы жил в США, в соцсетях он критиковал Путина.

Ранее с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций. Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей.

Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана. 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
19:56, 25 марта 2026
Житель Ставрополья осужден за участие в террористической организации
17:24, 25 марта 2026
Военный из Ингушетии убит в военной операции
12:02, 25 марта 2026
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
09:07, 25 марта 2026
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
06:21, 25 марта 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
02:18, 25 марта 2026
Бастрыкин отреагировал на жалобу сироты из Кабардино-Балкарии
Все события дня
Новости
Махачкалинский порт. Фото: Управление Россельхознадзор
19:00, 25 марта 2026
Число запросов на отгрузку товаров в Иран через порт Махачкалы выросло на фоне войны
Кукурузное поле ООО "Маджести". Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".
07:14, 25 марта 2026
Защита раскритиковала отказ возместить ущерб фермеру из Кабардино-Балкарии
В ожидании квартиры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:18, 25 марта 2026
Бастрыкин отреагировал на жалобу сироты из Кабардино-Балкарии
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Военный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:43, 25 марта 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 25 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Потухшие фонари. Микрорайон «Долина Кавказа» остается без уличного освещения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
25 марта 2026, 13:00
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
25 марта 2026, 11:04
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
