Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Чегемского района Аслана Алоева в оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 360 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии установили, что 32-летний житель Чегемского района Алоев с использованием интернета распространял материалы, содержащие оправдание терроризма, сообщила пресс-служба ведомства по Кабардино-Балкарии.

Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Алоев признан виновным в оправдании терроризма 1 . Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.

Пресс-служба не указала имя осужденного. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный - Аслан Алоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 13 ноября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2026 года суд в Москве арестовал бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова по статье об оправдании терроризма. Жакамухов в последние годы жил в США, в соцсетях он критиковал Путина.

Ранее с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций. Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей.

Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана. 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан".