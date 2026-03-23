22:33, 23 марта 2026

Прокуратура обязала мэрию Нальчика отремонтировать улицу

Ямы на улице Чернышевского в Нальчике. Фото: прокуратура Кабардино-Балкарии / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние проезжей части на улице Чернышевского в Нальчике угрожает безопасности движения, заявила прокуратура. В таком же неудовлетворительном состоянии находятся многие другие улицы города, заметили пользователи соцсети. 

Состояние улицы Чернышевского в Нальчике стало поводом для прокурорского представления главы города. 

Как установила проверка, проезжая часть улицы "имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин и разрушений". Это затрудняет движение транспорта и создает угрозу безопасности дорожного движения, сообщила сегодня прокуратура республики. 

Ведомство пришло к выводу, что администрация города не исполняет свои обязанности по содержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Прокуратура Нальчика контролирует фактическое устранение выявленных нарушений, отмечается в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры. 

Новость о выводах надзорного ведомства о состоянии улицы Чернышевского опубликовал сегодня вечером Instagram*-паблик chp.nalchik, насчитывающий 507 тысяч подписчиков. За три часа она набрала более 60 комментариев. 

Пользователи соцсети заявили, что в таком же неудовлетворительном состоянии находятся многие улицы и дороги в Нальчике и окрестностях. "Дороги? Дорог! Всех кроме Ленина”, - написала bellaelmes_07_. "Кроме проспекта Ленина в Нальчике нет нормальных дорог, не было и не будет скорее всего", - подтвердил bek070388

"А остальными конченными улицами прокуратура Нальчика не заинтересована?" - удивилась aneta_shkh___

"Миллион представлений нашему мэру выписать надо!! И то мало будет", - считает chistyui. "Он, наверное, даже не знает, где улица имени Гагарина, ее назвать улицей нельзя", - заметил пользователь masxyt. "Помогу прокуратуре найти много таких же раздолбанных дорог", - предложил dzerjinski007

"Угол Щорса и Кабардинской. Полгода назад ремонт был, уже ямы. Им до людей дела нет", - заявила khatkovaandzhela. "Вольный Аул, Розы Люксембург - ни тротуаров, ни дорог, скоро маршрутки перестанут ездить, таксисты уже не хотят ехать в эту сторону", - пожаловалась asanova5601.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале Следком заинтересовался жалобой жителей Шалушки на состояние дороги, по которой дети вынуждены добираться до местной школы. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
