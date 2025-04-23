Два турецких альпиниста погибли на Эльбрусе

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При попытке восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли два человека из незарегистрированной группы турецких туристов.

Как писал "Кавказский узел", в феврале был вынесен приговор по делу о гибели пяти альпинистов в 2021 году. Организатор восхождения приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима, а участвовавшие в восхождении двое инструкторов-проводников - три года и два месяца и три с половиной года колонии общего режима,

22 апреля группа из пяти человек, находясь на высоте 5300 м, обратилась за помощью: у двоих участников развились симптомы горной болезни. Поисково-спасательные работы пришлось приостановить вечером из-за наступившей темноты. Поиски были возобновлены сегодняшним утром.

Работы сильно осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью. Спасателям удалось найти сначала двух туристов из группы, один оказался мертв. Еще двоим удалось спуститься самостоятельно. Последнего участника продолжали искать 16 спасателей., цитируют «Ведомости» сообщение в пресс-службы МЧС России.

Позднее МЧС сообщило, что спасатели нашли тело последнего участника группы. "Обнаружено тело второго погибшего. Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Альпинисты являются гражданами Турции, уточнило РИА «КБР».

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии рапортовало о доследственной проверке, указав, что альпинисты не прошли регистрацию в спасательном отряде и проигнорировали погодные условия. «Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего", - цитирует «Интерфакс» сообщение Следкома.

По его словам, организатор восхождения приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима, а участвовавшие в восхождении двое инструкторов-проводников - три года и два месяца и три с половиной года колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

Напомним, гибель туристов на Эльбрусе в 2021 году вызвала общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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