17:08, 15 января 2026

Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области

Сотрудник полиции задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, задержанный по делу о грабеже, при задержании оказал сопротивление, полицейские применили физическую силу и использовали наручники. В отделении он умер. Знакомый сообщил о многочисленных телесных повреждениях на теле умершего. Следствие отчиталось о проверке.

В Новошахтинске в отделении полиции, расположенном в посёлке Новая Соколовка, скончался задержанный мужчина. По словам знакомых мужчины, его задержали на улице и доставили в отделение полиции. Спустя некоторое время стало известно о его смерти. Друг погибшего прибыл в морг для опознания тела и, по его утверждению, заметил на теле многочисленные телесные повреждения, сообщил "Блокнот Ростов".

Погибший ранее был судим. Примерно полтора год назад он вышел на свободу, говорится в публикации.

Следком по Ростовской области отчитался, что  следователи проводят проверку по факту смерти задержанного в отделе полиции
 
"По предварительным данным, мужчина, был доставлен в отдел  в связи с подозрением в совершении преступления. Находясь в здании полиции, он почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего сотрудники  полиции вызвали ему бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики предприняли все необходимые меры для стабилизации состояния задержанного, однако спасти его жизнь не удалось", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, присутствовавшие в отделе и медицинские работники. Для установления причины смерти назначен комплекс судебных экспертиз, указано в сообщении. 

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По версии полиции, мужчина ворвался в дом к женщине и ограбил ее - «применил насилие к хозяйке», украл у нее телефон и деньги. После этого его задержали, но он сопротивлялся. "В отношении него были применены физическая сила и наручники", сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Ростовской области. 

"Кавказский узел" писал, что  14 июня 2023 года  в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции, умер Анатолий Березиков. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак. 

Автор: "Кавказский узел"

