Юрист указал на право родных добиваться проверки по поводу смерти Березикова

21 июня 2023, 20:16

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Активист Анатолий Березиков, умерший в изоляторе Ростова-на-Дону, похоронен сегодня родными. Следователи завели дело о доведении до самоубийства. Родные Березикова вправе требовать проверки обстоятельств его смерти, указала юрист Галина Тарасова.

"Кавказский узел" писал, что петиция с требованием расследовать смерть в ростовском изоляторе Анатолия Березикова на сайте Change.Org в течение пяти суток набрала более 2200 голосов. Активисты собрали на похороны Березикова и помощь его матери более 500 тысяч рублей.

К 20.00 мск 21 июня под петицией с требованием расследовать смерть Березикова собрано уже более 24 000 подписей, следует из данных сайта Change.Org.

Анатолий Березиков умер в изоляторе, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Своему адвокату он заявлял о пытках. Березиков работал мастером по ремонту техники, интересовался нойз-музыкой, делал шумовые синтезаторы, выступал на фестивалях под псевдонимом Анатолий Рык. Ранее принимал участие в акциях протеста. Адвокат Евгений Смирнов ранее предположил, что череда арестов понадобилась ростовским силовикам, чтобы согласовать возбуждение уголовного дела по статье о госизмене.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти музыканта и активиста Анатолия Березикова в ростовском спецприёмнике. Дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (часть 1 статьи 110 УК РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "Первый отдел".

Из постановления, которое есть в распоряжении "Первого отдела", следует, что Березиков ушел из жизни добровольно примерно в 9:57 14 июня в камере, где находился под арестом. Органы передавали родственникам противоречивую информацию о сокамерниках Березикова: первоначально сообщалось, что у него были соседи по камере, однако сейчас следствие заявляет, что это не так, говорится в публикации.

На сайте и в соцсетях управления Следкома России по Ростовской области на 19.50 мск 21 июня не содержится информации о расследовании смерти Анатолия Березикова.

Анатолий Березиков похоронен сегодня в Ростове-на-Дону, сообщила активистка Татьяна Спорышева. "Похороны прошли в узком кругу родных (родителей)", - написала она в своем Telegram-канале.

Информацию о похоронах корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил знакомый семьи Березикова. Он рассказал, что до этого тело не выдавали родным.

Юрист Галина Тарасова полагает, что задержка с выдачей тела была связана с судебно-медицинским исследованием для установления причины смерти. "Для таких ситуаций достаточно типичны и необходимы служебные проверки и доследственные проверки, чтобы установить, не носила ли смерть криминальный характер, не допустили ли должностные лица по месту отбывания наказания халатности, повлекшей смерть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, родственники могут подать заявление для проверки обстоятельств смерти. "Если родственники предполагают криминальный характер смерти или халатность в действиях должностных лиц места отбывания наказания, они вправе подать заявление о проверке обстоятельств смерти на наличие состава преступления", - отметила она.

В ОНК по Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не посещали Березикова в период его пребывания под арестом.

Ростовский депутат Наталья Оськина ранее не слышала о Березикове. По ее словам, он не был известен как политический активист. "Как диджей он был известен узкому кругу лиц, под псевдонимом "Рык". И все", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"".

Друг Березикова, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что он в основном увлекался музыкой, а не политикой. "Политических тем не обсуждали, дружили по музыке, туризму, просто дружба. Ранее он не проводил никаких политических акций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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