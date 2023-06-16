Более 600 человек потребовали расследовать смерть активиста Березикова

16 июня 2023, 23:27

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Обращение к Следкому России с требованием проверить сообщения о пытках в ростовском СИЗО Анатолия Березикова, расследовать обстоятельства его смерти и возбудить уголовное дело опубликовано на сайте Change.Org. Петицию подписал 621 человек.

"Кавказский узел" писал, что активист Анатолий Березиков умер в ростовском изоляторе временного содержания, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Адвокат сообщила, что он жаловался на давление и пытки со стороны силовиков. Представитель полиции назвал его смерть результатом суицида.

Петиция с требованием провести расследование смерти Анатолия Березикова опубликована на сайте Change.Org. В тексте петиции говорится, что во время встреч с адвокатом Березиков заявлял об угрозах силовиков "посадить пожизненно" либо лишить жизни. Это "позволяет предположить, что в отношении Березикова было совершено преступление, послужившее причиной смерти или создавшее условия для её наступления", указано в тексте.

Авторы петиции потребовали от Следственного комитета России "провести проверку" информации о пытках и угрозах, "В случае, если указанные факты найдут подтверждение, возбудить уголовное дело", - указано в тексте петиции, которая опубликована 15 июня. На 22.54 мск 16 июня под текстом подписался 621 человек.

Березиков работал мастером по ремонту техники. Также интересовался нойз-музыкой, делал шумовые синтезаторы, выступал на фестивалях под псевдонимом Анатолий Рык. Ранее принимал участие в акциях протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального*, сообщила 15 июня "Медиазона"**.

Адвокат Евгений Смирнов из правозащитного проекта "Первый отдел", который следил за преследование Березикова уверен, что череда арестов понадобилась ростовским силовикам, чтобы согласовать возбуждение уголовного дела по статье о госизмене.

"Решение о возбуждении дела о госизмене согласовывается в Москве. По своей инициативе они его возбудить не могут, Работает бюрократическая машина, и на это требуется время. У некоторых уходит 15 суток, у некоторых уходит два-три месяца. Все это время они пытались подготовить его к возбуждению дела, чтобы он давал признательные показания, когда это случится, и не пытался защищаться, будучи без адвоката по соглашению. Чтобы вел себя покорно и не мешал спокойно расследовать дело"", - приводятся его слова в публикации.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** внесено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.