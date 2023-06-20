Более двух тысяч голосов набрала петиция с требованием расследовать смерть Березикова

20 июня 2023, 12:25

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Петиция с требованием расследовать смерть в ростовском изоляторе Анатолия Березикова на сайте Change.Org в течение пяти суток набрала более 2200 голосов. Активисты собрали на похороны и помощь его матери более 500 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня на сайте Change.Org была опубликована петиция с требованием расследовать смерть активиста Анатолия Березикова. За сутки она набрала 600 голосов.

Петиция на сайте Change.Org с требованием расследовать смерть Анатолия Березикова на 12.25 мск набрала 2246 голосов. Комментариев под петицией нет.

"Требуем провести непредвзятое расследование и привлечь виновных к ответственности. <…> В отношении Березикова было совершено преступление, послужившее причиной смерти или создавшее условия для её наступления", – сказано в частности в петиции.

Активисты рассказали, что собрали более 506 439 рублей на похороны Березикова в качестве помощи его матери. "За один вечер вы собрали более полумиллиона рублей на похороны Анатолия и материальную помощь для его мамы", – сообщил 19 июня Telegram-канал "Первый отдел".

Напомним, ранее адвокат Ирина Гак рассказала, что узнала про смерть Березикова 14 июня. "Я зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют. <…> Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", – сказала она.

Арест активиста должен был истечь 15 июня. Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым.

"Кавказский узел" также писал, что активист Анатолий Березиков умер изоляторе, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Березиков работал мастером по ремонту техники, интересовался нойз-музыкой, делал шумовые синтезаторы, выступал на фестивалях под псевдонимом Анатолий Рык. Ранее принимал участие в акциях протеста.

Адвокат Евгений Смирнов, который следил за преследованием Березикова, ранее предположил, что череда арестов понадобилась ростовским силовикам, чтобы согласовать возбуждение уголовного дела по статье о госизмене.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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