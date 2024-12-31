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21:58, 31 декабря 2024

На центральном пляже Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Уборка мазута на берегу моря. 25 декабря 2024 года. Фото: Минприроды Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителей и гостей курорта мэрия попросила не подходить близко к воде из-за  нового выброса нефтепродуктов.

Как сообщал "Кавказский узел", более 70 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчиталось МЧС. Пользователи соцсети призвали кубанских чиновников мобилизовать больше сил для очистки побережья от мазута

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на центральном пляже Анапы, сообщила мэрия города-курорта.

"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки. Пятна концентрируются у берега. <...> С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэрии в 20.23 мск.

К очистке берега от мазута специалисты приступят утром 1 января 2025 года, утверждается в сообщении. Жителей и гостей курорта просят быть осторожными, не подходить близко к урезу воды.

Напомним, 25 декабря Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и подьователи соцсетей.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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