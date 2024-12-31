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14:18, 31 декабря 2024

Пользователи Telegram призвали власти форсировать очистку пляжей Кубани

Очистка пляжа от мазута. Скриншот видео МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы комментариев в Telegram призвали кубанских чиновников мобилизовать больше сил для очистки побережья от мазута. Мэрия Анапы пообещала, что ликвидация последствий аварии будет ускорена уже 2 января.

Как писал "Кавказский узел", более 69 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчиталось МЧС. Об этом же сообщил губернатор Кубани. Сегодня волонтерский штаб в Витязево будет работать до 14 мск, заявила мэрия Анапы.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Под публикацией губернатора Вениамина Кондратьева о том, что с побережья вывезено почти 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами, по состоянию на 14.15 мск размещено 32 комментария пользователей Telegram.

Авторы многих из них призвали активизировать работу по очистке пляжей. "Не хватает техники, не хватает средств защиты, не хватает людей… Давайте уже отрывайте чинуш, депутатов от кормушки бюджета, и, засучив рукава, - на побережье Черного моря", - потребовала, в частности, Мария.

"Катастрофически не хватает специальной техники и приспособлений, даже ручных для просеивания песка, сейчас погода позволяет нам просеивать песок и избавляться от мелких фракций, потеплеет и и опять будет упущено время и работа усложнится. Решение необходимо уже сейчас, тысячи людей пытаются спасти берег", - написала Анастасия.

"Анапе нужна специализированная техника для просеивания песка на пляже. Пока мазута в твердом состоянии, её легко пересеять с помощью таких машин. И песок сохраним, и мазуту уберём. Давайте на выделенные средства из федерального бюджета закупим такие машины!" - призвала "А Виктория".

"Думаю, что волонтёры делают больше, чем местные власти", - высказала мнение Ульяна Никишина. "Однозначно больше, только награждать и петь дифирамбы будут администрации", - ответила на это Любовь.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

"Интересно, а местные там убирают?" - поинтересовался Александр. "Здесь очень много местных жителей. Просто они не светятся и не красуются, а идут и делают. Мазут убирают, спасают птиц. Кто здесь на месте, те все и всё видят", - ответила Ольга Кехер.

Пользователь Юлия Рыжкова сообщила, что 30 декабря в Витязево "собрали с мужем 30 мешков". "Мазута в море мелкая, иногда прилетают огромные куски, работают одни волонтёры, МЧС и другие службы не видно, техника возит песок, иногда собирая мешки с мазутой. Сегодня слышала интересный разговор у штаба на пляже, волонтёр спрашивал у ребят из МЧС, который охраняет палатку, где начальство? Он сказал: обычно они там сидят, но завтра и послезавтра выходной... Что?? У нас ЧС", - возмутилась она.

По решению краевого оперштаба первый день нового года работы на пляжах Анапы будут организованы в сокращенном режиме – с 12 мск, а со 2 января "группировка будет усилена в ставшем уже привычном режиме для ускорения очистки пляжей", сообщила сегодня мэрия в своем телеграм-канале.

"Серьезных повторных выбросов не зафиксировано, есть локальные участки, где мазут прибило к береговой зоне, их оперативно убирают из воды и вывозят с пляжей", - отмечается в публикации.

Напомним, 25 декабря Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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