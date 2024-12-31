70 тысяч тонн загрязненного грунта собрано на побережье Кубани

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Спасатели рапортовали о сборе почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, волонтерам удалось спасти более 1600 птиц.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 30 декабря власти рапортовали, что семь километров побережья в Темрюкском районе от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, где произошел повторный выброс мазута, очищены полностью. Если не будет новых выбросов, работы по очистке всего побережья могут быть завершены за неделю, предположил Оперштаб.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

По информации МЧС России, обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала.

"Очищены семь километров береговой линии в Темрюкском районе. Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в телеграм-канале ведомства.

За время работ по очистке побережья в Анапе и Темрюкском районе удалось спасти 1686 пернатых, 1300 из которых переданы в центры реабилитации животных в несколько регионов России, заявил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

"Действуют несколько центров помощи пернатым, в самом крупном - в п. Витязево - трудится команда из 26 ветеринарных врачей и волонтеров. Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации", - отмечает оперштаб.

Сегодня в связи с праздничным днем волонтерский штаб в Витязево будет работать до 14.00 мск, сообщила с утра мэрия Анапы в телеграм-канале.

Напомним, что волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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