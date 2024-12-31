Власти Кубани отчитались об очистке побережья в Темрюкском районе

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Семь километров побережья в Темрюкском районе от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, где произошел повторный выброс мазута, очищены полностью. Если не будет новых выбросов, работы по очистке всего побережья могут быть завершены за неделю.

Как информировал "Кавказский узел", 29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе вдоль берега от мыса Тузла до мыса Панагия произошли новые выбросы мазута.

Семь километров берега в Темрюкском районе от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые были обнаружены 28-29 декабря, сообщил вечером 30 декабря оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

С территории района за сутки вывезено на специальное предприятие по утилизации 40 тонн загрязненного мазутом песка.

Также сообщается, что вечером 30 декабря на береговой линии Анапы зафиксированы загрязнения от каменистого пляжа "Высокий берег" до 22-го причала морского порта. Загрязнения в виде брызг и небольших мазутных пятен. "В ближайшее время на этой территории организуют работы по очистке", - добавил оперштаб.

Первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель оперативного штаба Кубани Игорь Галась заявил вечером 30 декабря, что основные работы по очистке побережья могут быть завершены за неделю в случае, если не будет новых выбросов. "После начнется чистовая уборка пляжей", - приводит его слова телеграм-канал оперштаба.

С начала работ по ликвидации экокатастрофы спасатели и волонтеры собрали на побережье Кубани 70 тысяч тонн грунта, смешанного с нефтепродуктами, написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"За трое суток площадка временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой приняла 35 тысяч тонн замазученного грунта, остальные 35 тысяч тонн уже вывезли на специализированные предприятия, там идет процесс утилизации", - сообщил он.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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