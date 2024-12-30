Новые выбросы мазута произошли в Темрюкском районе

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В Темрюкском районе вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия произошли новые выбросы мазута.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экологическая ситуация в акватории Черного моря является критической. Пользователи соцсети, комментируя его слова, потребовали привлечь к ответственности виновных.

Группы мониторинга обнаружили в Темрюкском районе Краснодарского края новые выбросы мазута на семи километрах берега. Новый участок загрязнения – это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, сообщил 29 декабря в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра. В Темрюкском районе достигла 19 километров, в Анапе по-прежнему – 42 километра, сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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