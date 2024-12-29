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10:32, 29 декабря 2024

Реакция Кремля на ЧП в Анапе вызвала скепсис в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экологическая ситуация в акватории Черного моря является критической. Пользователи соцсети, комментируя его слова, потребовали привлечь к ответственности виновных.

Как информировал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, неоднократно жаловались, что власти не оказывают им помощи в достаточном объеме. 23 декабря стало известно, что они направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критической экологическую ситуацию в акватории Черного моря. "Ситуация действительно критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств. Волонтёры не жалеют себя. Конечно, это все очень-очень нужно для региона, который терпит это бедствие", – привел "Интерфакс" его слова 28 декабря.

Слова Пескова о том, что экологическая ситуация в акватории Черного моря критическая, 28 декабря в соцсети "ВКонтакте" опубликовал паблик "Наш Краснодар", на который подписаны более 559 тысяч пользователей. На 10.30 мск 29 декабря эта запись забрала 255 отметок с реакцией пользователей и 28 комментариев.

"Губернатор края уже несколько раз выражал уверенность о том, что все под контролем, а потом внезапно оказалось, что во всем виновата погода", – написала Гульнора Юлдашева.

"Губернатора убрать нужно", – заявил Андрей Карпеко.

"А если бы сразу приняли меры, то такого бы бедствия могло бы и не быть. А то люди неделю своими силами убирали в Анапе, а как Крым задело, так быстро меры приняли", – отметила Зина Четверикова.

Пост о реакции Кремля на ЧП в Анапе также 28 декабря опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "ЧП Юг", на который подписаны более 100 тысяч пользователей. На 10.30 мск 29 декабря эта запись набрала 222 отметки с реакцией пользователей и девять комментариев.

"Если бы хозяева этих судов следили за своими "средствами добычи денег", этого могло бы и не произойти. В итоге пострадают люди", – отметил Aleksandr Siomin.

"Кто за это все будет отвечать?" – задалась вопросом Elena Tanasheva.

"И без него сразу было понятно, что это второй Чернобыль", – заявил Николай Колесников.

"Вижу только волонтёров. Ни одного лагеря МЧС", – подчеркнул Алексей Бандыш.

Напомним, ранее анапчане неоднократно жаловались на ухудшение самочувствие из-за неприятного запаха от мазута. Так, 24 декабря жители хутора Воскресенский в Анапе заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута, а 28 декабря они отчитались, что ввели ее в эксплуатацию.

При этом ранее экологи указали, что хранить мазут на площадке с асфальтовым покрытием недопустимо. Хранение мазута допустимо только в специально предназначенных резервуарах, которые желательно укрывать или размещать в закрытых помещениях, чтобы минимизировать воздействие атмосферных осадков. Асфальт не является герметичным покрытием и может разрушаться под воздействием мазута, отметил в частности эколог Валерий Бриних.

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Автор: "Кавказский узел"

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