Власти проигнорировали протесты анапчан против площадки для хранения мазута

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Сегодня власти начали свозить самосвалами грунт с мазутом на спецплощадку в анапском хуторе Воскресенском, жители которого ранее блокировали дорогу в знак протеста против ее функционирования.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря жители хутора Воскресенский в Анапе вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

В анапском хуторе Воскресенском запущена в эксплуатацию площадка для хранения мазута, на нее начали свозить загрязненный нефтепродуктами грунт, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края.

"На 2,8 га создали площадку, соответствующую требованиям Роспотребнадзора. Ее запуск значительно ускорит очистку пляжей курорта. Первый самосвал разгрузился здесь в 08.10 мск 28 декабря", – уточнил оперштаб сегодня в своем телеграм-канале.

В сообщении сказано, что площадка безопасна – у нее асфальтобетонное основание толщиной 15 сантиметров и это предотвратит попадание нефтепродуктов в почву, по периметру выполнена обваловка, чтобы даже дождь не вымыл нефтепродукты за пределы площадки. Также она имеет систему сбора ливневых вод в специальные баки, чтобы после дождей вода, которая прошла через загрязненный грунт, не попала в почву. Из баков ее будут вывозить на специализированные предприятия для очистки и обеззараживания.

Грунт с мазутом, складированный на площадке, будет накрыт брезентом, чтобы не было испарений. Сама площадка – временная. Все, что на ней будет размещено, вывезут на утилизацию в течение 2-3 месяцев, заверили власти.

Напомним, ранее экологи указали, что хранить мазут на площадке с асфальтовым покрытием недопустимо. Хранение мазута допустимо только в специально предназначенных резервуарах, которые желательно укрывать или размещать в закрытых помещениях, чтобы минимизировать воздействие атмосферных осадков. Асфальт не является герметичным покрытием и может разрушаться под воздействием мазута, отметил в частности эколог Валерий Бриних.

"Если площадка оборудована с нарушениями, то это повлечет не меньшую экологическую опасность, которая была создана в море", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

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