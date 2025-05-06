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08:57, 6 мая 2025

Водолазы собрали со дна Черного моря более 600 тонн загрязненного мазутом грунта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время работы по устранению последствий экокатастрофы в Керченском проливе водолазы собрали со дна моря 624 тонны замазученного грунта.

Как писал "Кавказский узел", 157 мешков с нефтепродуктами собрали 1 мая водолазы у детского лагеря "Юбилейный", отчитался оперштаб. Уборка мазута из воды и с пляжей продолжается на фоне установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих. К очистке акватории 5 мая привлечены сотрудники чеченского поисково-спасательного отряда.

Глава министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт 5 мая, поздравляя водолазов с профессиональным праздником, отметил их роль в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. По его словам, водолазам удалось собрать 624 тонны замазученного грунта со дна моря в места катастрофы, пишет ТАСС.

Старовойт отдельно отметил, что водолазы вынуждены были работать в непростых погодных условиях.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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