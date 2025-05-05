Водолазы из Чечни привлечены к уборке мазута в Анапе

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Сотрудники чеченского поисково-спасательного отряда принимают участие в очистке акватории Анапы и Темрюкского района от мазута.

Как писал "Кавказский узел", 157 мешков с нефтепродуктами собрали 1 мая водолазы у детского лагеря "Юбилейный", отчитался оперштаб. Уборка мазута из воды и с пляжей продолжается на фоне установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих.

Сотрудники чеченского поисково-спасательного отряда в составе сводного отряда МЧС России принимают участие в работе по очистке загрязненных участков Керченского пролива, сообщило сегодня МЧС по Чечне в своем Tелеграм-канале.

"Водолазы из Чеченской Республики привлечены к работам в акватории и пляжах Анапы и Темрюкского района. С 24 апреля по 5 мая сводным отрядом МЧС России на данном участке совершено 305 спусков и собрано свыше 75 тонн нефтесодержащих отходов", - говорится в сообщении ведомства.

"Обследование дна проводится с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Для отмыва мазута от отложений применяются компрессорные станции. Для подъема и погрузки мешков с нефтесодержащими отходами привлекается самоходная баржа", - проинформировало ведомство.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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