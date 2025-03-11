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16:35, 11 марта 2025

Десятки мертвых рыб найдены в анапской реке

Мертвая рыба в реке Анапка. 11 марта 2025 г. Фото: https://t.me/fotoVideoMarianna/851

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местные жители опубликовали видео с десятками погибших рыб в  устье реки Анапка. Ветуправление пообещало  изучить причины гибели рыб.

Как писал "Кавказский узел", резко выросла смертность дельфинов в прибрежной зоне Краснодарского края, сообщили ученые. В феврале сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа»  обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали уже 22 смерти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Видеозапись мертвой рыбы в устье реки опубликовала сегодня в своем Telegram-канале местная жительница Марианна Шилова. Она разместила фотографии и видео, на которых видны десятки погибших рыб.

При этом по ее словам на пляже в детском парке рыбаки продолжают ловить рыбу.

Ветслужба пообещала изучить причин гибели рыбы. "Наши сотрудники сегодня проведут отбор патматериала и направят его в лабораторию для выяснения причин этого происшествия", - сообщил изданию "Анапские новости" начальник ветуправления Анапы Бронислав Ракитин.

 В конце февраля был зафиксирован мор рыбы в Витязевском лимане. Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко  заявил тогда, что мор рыбы не связан с экологической ЧС, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе, говорится в публикации.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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