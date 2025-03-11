Десятки мертвых рыб найдены в анапской реке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местные жители опубликовали видео с десятками погибших рыб в устье реки Анапка. Ветуправление пообещало изучить причины гибели рыб.

Как писал "Кавказский узел", резко выросла смертность дельфинов в прибрежной зоне Краснодарского края, сообщили ученые. В феврале сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа» обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали уже 22 смерти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Видеозапись мертвой рыбы в устье реки опубликовала сегодня в своем Telegram-канале местная жительница Марианна Шилова. Она разместила фотографии и видео, на которых видны десятки погибших рыб.

При этом по ее словам на пляже в детском парке рыбаки продолжают ловить рыбу.

Ветслужба пообещала изучить причин гибели рыбы. "Наши сотрудники сегодня проведут отбор патматериала и направят его в лабораторию для выяснения причин этого происшествия", - сообщил изданию "Анапские новости" начальник ветуправления Анапы Бронислав Ракитин.

В конце февраля был зафиксирован мор рыбы в Витязевском лимане. Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко заявил тогда, что мор рыбы не связан с экологической ЧС, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе, говорится в публикации.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.