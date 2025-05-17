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10:59, 17 мая 2025

Введен запрет на посещение природного парка в Анапе

Природный парк «Анапская пересыпь». Фото: ГКУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» https://www.uooptkk.ru/prirodnyj-park-anapskaya-peresyp

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на посещение "Анапской пересыпи" введен для исследований экосистем природного парка и устранения последствий разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", в природном парке "Анапская пересыпь" мазутом загрязнено 45 гектаров, толщина слоя мазута местами превышает 10 сантиметров, сообщило в декабре 2024 года краевое Минприроды.

Мазут после крушения танкеров был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

В границах природного парка «Анапская пересыпь» закрыта для свободного посещения территория Бугазской косы, а также участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской, объявил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка. Также они необходимы для проведения работ по приведению в порядок загрязненной территории", - говорится в публикации.

Запрещены как индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, так и заезд на любых видах транспорта. "Для этого по поручению краевого оперативного штаба установлено ограничение доступа транспортных средств и прохода граждан, в том числе исключили возможность заезда на машинах на территорию", - отчитались власти.

Природный парк «Анапская пересыпь» - особо охраняемая природная территория, образованная постановлением губернатора от 7 сентября 2020 года. Ее площадь - 32,8 гектаров, протяженность около 40 километров. "Пересыпь простирается узкой полосой от южной оконечности Таманского полуострова на севере до мыса Анапский на юге, отделяет от Черного моря систему лиманов и озер, некогда бывших морскими заливами (озеро Соленое, лиманы Бугазский (Кизилташский), Витязевский, Анапские плавни). Состоит из кварцевого песка с примесью измельчённых раковин морских моллюсков. Ширина варьирует от 60 м до 1600 м. Черноморские лиманы являются важным местом гнездования околоводных птиц, здесь проходят важнейшие миграционные пути и располагаются места зимовок многих видов птиц", - говорится на сайте ГКУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края».

Напомним, власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 14 мая выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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